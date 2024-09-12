В Улан-Удэ муниципальный автобус наехал на ногу пенсионерке

Происшествие случилось сегодня на остановке «Виадук» в столице Бурятии. Как сообщил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», там муниципальный автобус наехал на ногу пенсионерке, которая пыталась в него сесть. Женщине вызвали «скорую».В МУП «Городские маршруты» оперативно прокомментировали инцидент.«По ситуации с наездом на ногу женщине в настоящее время проводится проверка, все обстоятельства выясняются. Пострадавшей предприятие окажет всю необходимую помощь, мы приносим ей извинения за произошедшее», - сообщили в МУПе.Фото: «Номер один»