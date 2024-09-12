Происшествия 12.09.2024 в 17:55

В Улан-Удэ муниципальный автобус наехал на ногу пенсионерке

Предприятие уже пообещало оказать женщине всю необходимую помощь
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ муниципальный автобус наехал на ногу пенсионерке
Происшествие случилось сегодня на остановке «Виадук» в столице Бурятии. Как сообщил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», там муниципальный автобус наехал на ногу пенсионерке, которая пыталась в него сесть. Женщине вызвали «скорую».

В МУП «Городские маршруты» оперативно прокомментировали инцидент.

«По ситуации с наездом на ногу женщине в настоящее время проводится проверка, все обстоятельства выясняются. Пострадавшей предприятие окажет всю необходимую помощь, мы приносим ей извинения за произошедшее», - сообщили в МУПе.

Фото: «Номер один»
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