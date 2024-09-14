Происшествия 14.09.2024 в 08:00

Жительница Улан-Удэ не смогла вернуть жилье, проданное ею по указке аферистов

Суды не нашли оснований по отмене сделки купли-продаже
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Текст: Лариса Ситник
Жительница Улан-Удэ не смогла вернуть жилье, проданное ею по указке аферистов
В декабре 2023 года улан-удэнка продала свое жилье другой женщине. Вот только продавец искренне верила, что делает это не по-настоящему. Ведь мошенники очень уверенно ее убеждали: «Так вы помогаете органам ФСБ в оперативно-розыскном мероприятии!». А как только эта псевдоспецоперация завершится, все переданные средства, вырученные от продажи жилья, ей обязательно вернутся.

Давили 44 дня

В октябре 2023 года Екатерине Нефедовой (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) позвонили неизвестные и представились сотрудниками ФСБ. Женщине следовало сразу положить трубку, поскольку сложно себе представить, чтобы федеральное ведомство звонило на мобильный телефон. Обычно сотрудники силовых ведомств приходят в гости сами. Но, судя по всему, «сотрудники ФСБ» были очень убедительны, ведь гражданка Нефедова им поверила.

Мошенники убедили ее в том, что женщина может помочь правоохранительным органам. Для этого горожанке нужно было пополнить свой кредитный потенциал и заключить договор купли-продажи. Для того чтобы «сохранить квартиру и разоблачить «черных риелторов».

«Действия истицы были запрограммированы, а время на размышления - ограничено», - уточняется в материалах дела.

Однако времени, чтобы как следует подумать над странным поручением, у женщины как раз было достаточно. Общалась с мошенниками она аж 44 дня. И за это время у нее ни разу не закралась мысль о том, что что-то идет не так.

Позднее, уже в судах, прося отменить сделку по продаже квартиры, Нефедова ссылалась на «трудные жизненные обстоятельства, болезненное увольнение с прежнего места работы, обещание преступников восстановить ее в прежней должности. В период общения с мошенниками истица находилась под непрерывным бдительным психологическим давлением последних».

Захват квартиры

В начале декабря Екатерина Нефедова продала квартиру улан-удэнке Снежане Левиной (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.). Нефедова обратилась к риелтору, пригласила ее к себе в квартиру для осмотра и договорилась о продажной стоимости жилья.

В дальнейшем горожанка, ознакомившись с условиями договора купли-продажи квартиры, лично его подписала и приняла под расписку от покупателя Левиной, ранее ей незнакомой. Деньги за продажу квартиры и претензий к ней при этом не имела.

Вместе с тем, как позже женщина заявила в суде, «в момент подписания договора она не отдавала отчет своим действиям и не понимала их значения». Далее Екатерина лично обратилась с заявлением в Росреестр о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости.

Все вырученные средства от продажи гражданка перевела преступникам.

Видимо, поняв, что ее провели, горожанка не спешила покидать свое жилье - ведь деньги она отдала мошенникам, а жить ей было негде. Покупательница, устав ждать, когда же, наконец, сможет заселиться в приобретенное жилье, улучив момент, когда Нефедовой не было дома, «вскрыла дверные замки и проникла в помещение, осуществив захват квартиры».

Настояла на экспертизе

Вскоре Екатерина Нефедова обратилась в Советский районный суд с требованием о признании договора купли-продажи ее квартиры недействительным.

Заявленные требования женщина мотивировала тем, что стала жертвой мошеннических действий и «находилась под влиянием существенного заблуждения относительно природы совершаемой сделки, действительного положения дел. Продавая квартиру, она полагала, что предпринимает меры к ее сохранению».

Кроме того, женщина дополнительно сослались на кабальность сделки, поскольку продала квартиру ниже ее рыночной стоимости.

Нефедова, продавшая квартиру под воздействием мошенников, настояла на проведении в отношении нее судебной психолого-психиатрической экспертизы. Проведение экспертизы доверили Республиканскому психоневрологическому диспансеру. Видимо, женщина надеялась, что эксперты найдут у нее какие-либо отклонения.

Однако, согласно заключению экспертизы, выяснилось, что каким-либо психическим расстройством Екатерина не страдала и не страдает. Не страдала и на момент совершения сделки - договора купли-продажи квартиры.

Эксперты не обнаружили у Нефедовой хронического или временного психического расстройства, иного болезненного состояния психики. Таким образом, горожанка в полной мере осознавала и понимала значение своих действий, их последствия и могла руководить своими поступками при заключении договора купли-продажи квартиры.

Кроме того, эксперты признали, что Нефедовой чужды такие черты характера, как внушаемость, подчиняемость, доверчивость, отзывчивость.

Также в суде она настаивала на том, что «стала жертвой мошеннических действий со стороны неустановленных лиц», следовательно, сделка по продаже квартиры незаконна.

Однако Советский районный суд счел, что такое обстоятельство не свидетельствует о введении Нефедовой в заблуждение или обмана именно Снежане Левиной. Тем самым возбуждение уголовного дела по статье «мошенничество» по обращению Нефедовой о хищении денежных средств не является основанием для признания договора недействительным.

Кроме того, «оснований для вывода о том, что Левина знала или должна была знать при заключении спорного договора об обмане Нефедовой со стороны неустановленных лиц, у суда не имеется».

Суд принял решение отказать Екатерине Нефедовой в удовлетворении ее иска. Квартиру оставили за Левиной.

Нефедова попыталась обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Там она, в частности, пыталась доказать некомпетентность местных экспертов и просила, чтобы ее обследовали в исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Однако в проведении повторной психиатрической экспертизы Верховный суд ей отказал, равно как и в удовлетворении ее иска.

Стоит отметить, что Екатерина Нефедова далеко не первая жертва, продавшая жилье по указке аферистов. В конце прошлого года министерство внутренних дел сообщало о том, что пенсионерка перевела почти 4,5 млн рублей за продажу квартиры на «безопасный» счет, взяла два микрозайма и открыла кредитную карту на общую сумму около 90 тыс. рублей. Все это она провернула руководствуясь указаниями мошенников.

Фото «Номер один»
Теги
мошенничество суд

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