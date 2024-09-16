Происшествия 16.09.2024 в 09:28

В Бурятии при растопке печи сильно обгорел мужчина

По своей неосторожности он получил 80% ожогов тела
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии при растопке печи сильно обгорел мужчина

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5 сентября, в воскресенье, в Иволгинском районе Бурятии в результате пожара пострадал 37-летний мужчина. Он пытался растопить печь легковоспламеняющейся жидкостью.

Возгорание бани произошло вечером в СНТ «Родник». К месту вызова были направлены пожарные подразделения ГУ МЧС России и 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ в составе 6 человек и 2 единиц техники.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем была охвачена баня изнутри. Возгорание было потушено на общей площади 12 кв.м. В результате пожара пострадал мужчина 1987 года рождения. Он получил 80% ожогов тела, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем: мужчина пытался растопить печь легковоспламеняющейся жидкостью.

Фото: Номер один

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