Жителя Бурятии спас из пожара случайный прохожий

В Бурятии из горящего дома мужчину спас очевидец происшествия. Он вынес 42-летнего пострадавшего из пылающего жилища на улицу.

Пожар случился в поселке Татаурово Прибайкальского района.

- На момент прибытия первого подразделения горели дом, веранда и кладовая. До прибытия пожарных подразделений, из горящего здания очевидцем был на улицу был вынесен хозяин жилища. Спасенный мужчина 1982 года рождения получил термические повреждения и отравление продуктами горения и был доставлен в больницу, - рассказали в МЧС республики.

В результате пожара дом и веранда выгорели изнутри с обрушением кровли на общей площади 48 квадратных метров, кладовая и крыльцо уничтожены огнем полностью.

- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, - добавили в ведомстве.

Фото: скриншот видео МЧС РБ