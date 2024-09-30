Происшествия 30.09.2024 в 09:15

Жителя Бурятии спас из пожара случайный прохожий

Увидев пламя, он вынес его из горящего дома
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Текст: Елена Кокорина
Жителя Бурятии спас из пожара случайный прохожий

В Бурятии из горящего дома мужчину спас очевидец происшествия. Он вынес 42-летнего пострадавшего из пылающего жилища на улицу.

Пожар случился в поселке Татаурово Прибайкальского района.

- На момент прибытия первого подразделения горели дом, веранда и кладовая. До прибытия пожарных подразделений, из горящего здания очевидцем был на улицу был вынесен хозяин жилища. Спасенный мужчина 1982 года рождения получил термические повреждения и отравление продуктами горения и был доставлен в больницу, - рассказали в МЧС республики.

В результате пожара дом и веранда выгорели изнутри с обрушением кровли на общей площади 48 квадратных метров, кладовая и крыльцо уничтожены огнем полностью.

- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, - добавили в ведомстве.

Фото: скриншот видео МЧС РБ

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