Жителя Бурятии спас из пожара случайный прохожий
В Бурятии из горящего дома мужчину спас очевидец происшествия. Он вынес 42-летнего пострадавшего из пылающего жилища на улицу.
Пожар случился в поселке Татаурово Прибайкальского района.
- На момент прибытия первого подразделения горели дом, веранда и кладовая. До прибытия пожарных подразделений, из горящего здания очевидцем был на улицу был вынесен хозяин жилища. Спасенный мужчина 1982 года рождения получил термические повреждения и отравление продуктами горения и был доставлен в больницу, - рассказали в МЧС республики.
В результате пожара дом и веранда выгорели изнутри с обрушением кровли на общей площади 48 квадратных метров, кладовая и крыльцо уничтожены огнем полностью.
- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, - добавили в ведомстве.
Фото: скриншот видео МЧС РБ