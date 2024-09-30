В Улан-Удэ девушка убила пенсионера за приставания

В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летней горожанки, обвиняемой в убийстве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступление произошло еще в марте 2012 года в одном из домов на ул. Денисова. Девушка распивала спиртное в квартире у 60-летнего мужчины, с которым познакомилась во дворе дома. Поскольку ей негде было ночевать, хозяин жилища предложил остаться. Через некоторое время он стал приставать к гостье. Тогда девушка схватила нож и нанесла пенсионеру 2 удара в грудь. Пожилой мужчина умер на месте, а злоумышленница скрылась.«Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В ходе расследования проведен ряд судебных экспертиз, по результатам генетической и дактилоскопической судебных экспертиз установлена причастность обвиняемой к совершению преступления», - уточнили в прокуратуре.Фото: Следственный комитет Бурятии