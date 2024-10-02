Происшествия 02.10.2024 в 09:30

В Бурятии бушуют три лесных пожара

По состоянию на утро 2 октября пожары обнаружены: в Баунтовском эвенкийском и Северо-Байкальском районах
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии бушуют три лесных пожара

Причиной пожара в Баунтовском эвенкийском и Северо-Байкальском районах стало неосторожное обращение с огнем, один очаг в Баунтовском эвенкийском районе возник из-за сухой грозы. Угрозы населенным пунктам нет

С огненной стихией борются 24 человека из числа лесной охраны и авиалесоохраны. На тушении работает 4 единицы лесопожарной техники.

В Бурятии снят особый противопожарный режим, но при посещении лесного массива соблюдайте правила пожарной и санитарной безопастности.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: Номер Один

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