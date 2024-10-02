Происшествия 02.10.2024 в 15:08

В Бурятии задержали мужчину в федеральном розыске

Он скрывался, чтобы не платить алименты на ребенка
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии задержали мужчину в федеральном розыске

В Бурятии росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в розыск. Избегая выплат алиментов, местный житель задолжал своему ребенку порядка 1,5 миллионов рублей.

Задержали его в районном центре Мухоршибирского района. Внимание правоохранителей он привлек очень неуверенной походкой в связи с сильным опьянением.

- В ходе пресечения административного правонарушения и установления личности по информационной базе данных росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в розыске. По информации регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, 42-летний уроженец Бурятии уклоняется от уплаты алиментов на содержание детей. Задолженность составляет порядка 1,5 миллионов рублей, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия Бурятии

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