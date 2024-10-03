Две пьяные молодые автоледи в Бурятии перевернули свои машины

Утром в Кижингинском районе Бурятии 22-летняя водитель автомобиля «Ниссан Санни» без прав находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

- Направляясь в улус Усть-Орот она не справилась с управлением в 12 км от села Кижинга и совершила съезд с дороги с опрокинув свой автомобиль. В результате ДТП девушка и ее 27-летний пассажир с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Второе ДТП с пьяной водительницей произошло около 12 часов дня в Заиграевском районе. - 32-летняя водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» без прав, следуя по грунтовой дороге «Ангир – Унэгэтэй» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами доставлены две пассажирки транспортного средства, - добавили в полиции.

Фото: ГИБДД РБ