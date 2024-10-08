В Бурятии будут судить убийцу главы села Тунка

Прокуратурой Бурятии в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, убившего свою супругу. Покойная Таисия Леонтьева являлась главой администрации муниципального образования «Тунка».

По версии следствия, в апреле 2024 года мужчина с женой и их 10-летней дочерью находились в гостях у родственников.

- Вернувшись в ночное время домой, между супругами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил женщину за шею и стал душить, после чего нанес удар ладонью по лицу. В конфликт вмешалась девочка, которая оттащила отца от матери. Когда все легли спать, мужчина вооружился обрезом и, пройдя в спальную комнату, произвел выстрел в голову супруги, от полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После он пытался покончить и с собой, - рассказали в прокуратуре республики.

Самодельный обрез и патроны к нему он нашел весной 2018 года в погребе дома своего умершего отца. На протяжении нескольких лет он незаконно хранил оружие и боеприпасы в надворной постройке.

Судить его будут по двум статьям – за убийство с особой жестокостью и незаконное хранение огнестрельного оружия.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд республики. За совершение наиболее опасного из совершенных деяний законом предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, - добавили в региональной прокуратуре.

Фото: loon.site