В Бурятии ветер повалил деревья на трассу

Обрушившийся вчера вечером шквалистый ветер повалил деревья на автодороге Гремячинск – Турка. В связи с этим водителей, проезжающих этот участок, просят быть очень внимательными.Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», сейчас для расчистки трассы на место выехали рабочие.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»