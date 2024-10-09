Происшествия 09.10.2024 в 11:04
В Бурятии ветер повалил деревья на трассу
Для расчистки дороги выехали рабочие
Текст: Андрей Константинов
Обрушившийся вчера вечером шквалистый ветер повалил деревья на автодороге Гремячинск – Турка. В связи с этим водителей, проезжающих этот участок, просят быть очень внимательными.
Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», сейчас для расчистки трассы на место выехали рабочие.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», сейчас для расчистки трассы на место выехали рабочие.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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