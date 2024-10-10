Иркутянин обманул жителя Улан-Удэ при покупке автомобиля

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Ангарска, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2023 года обвиняемый на интернет-площадке увидел объявление о продаже автомобиля «Тойота Фортунер». Также на сайте он нашел жителя Улан-Удэ, желающего приобрести такую машину.«Злоумышленник ввел в заблуждение продавца и покупателя, что является посредником в сделке, и убедил стороны в необходимости перечисления стоимости автомобиля ему на расчетный счет. После внесения покупателем 3 млн. рублей на банковский счет, мужчина скрылся с места заключения договора. Деньги он потратил на личные нужды», - рассказали в прокуратуре.В ходе расследования выяснилось, что аналогичные мошенничества обвиняемый совершал в Астраханской, Амурской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае.Рассмотрев материалы дела, Советский райсуд Улан-Удэ признал иркутянина виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: «Номер один»