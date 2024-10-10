Происшествия 10.10.2024 в 10:03

Иркутянин обманул жителя Улан-Удэ при покупке автомобиля

Жертвами злоумышленника также стали жители еще нескольких регионов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Иркутянин обманул жителя Улан-Удэ при покупке автомобиля
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Ангарска, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2023 года обвиняемый на интернет-площадке увидел объявление о продаже автомобиля «Тойота Фортунер». Также на сайте он нашел жителя Улан-Удэ, желающего приобрести такую машину.

«Злоумышленник ввел в заблуждение продавца и покупателя, что является посредником в сделке, и убедил стороны в необходимости перечисления стоимости автомобиля ему на расчетный счет. После внесения покупателем 3 млн. рублей на банковский счет, мужчина скрылся с места заключения договора. Деньги он потратил на личные нужды», - рассказали в прокуратуре.

В ходе расследования выяснилось, что аналогичные мошенничества обвиняемый совершал в Астраханской, Амурской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае.

Рассмотрев материалы дела, Советский райсуд Улан-Удэ признал иркутянина виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

На Верхней Березовке в Улан-Удэ легковушка снесла столб
10.10.2024 в 10:48
В Бурятии воров выдали следы от тележки
10.10.2024 в 10:38
В Бурятии предприятие задолжало рабочим почти 9 млн рублей
10.10.2024 в 10:22
Иркутянин обманул жителя Улан-Удэ при покупке автомобиля
10.10.2024 в 10:03
В Улан-Удэ стартовал Месячник по изучению бурятского языка
10.10.2024 в 09:57
В отеле Улан-Батора нашли дохлого сурка
10.10.2024 в 09:41
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»
10.10.2024 в 09:38
В Бурятии на Пыхте идет снег
10.10.2024 в 09:19
В Бурятии продолжают сильно гореть леса Баунтовского района
10.10.2024 в 09:17
В Улан-Удэ за сутки убили двух человек
10.10.2024 в 09:08
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
На Верхней Березовке в Улан-Удэ легковушка снесла столб
Чтобы извлечь водителя из покореженного авто, пришлось вызывать спасателей
10.10.2024 в 10:48
В Бурятии воров выдали следы от тележки
Мужчины обчистили дом односельчанки, пока женщина отсутствовала
10.10.2024 в 10:38
В отеле Улан-Батора нашли дохлого сурка
Специалисты исследуют животное на наличие чумы
10.10.2024 в 09:41
В Бурятии продолжают сильно гореть леса Баунтовского района
За сутки добавился еще один пожар
10.10.2024 в 09:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru