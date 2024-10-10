Житель Бурятии «заготовил» на зиму 9 кг марихуаны

У 51-летнего жителя Мухоршибирского района сотрудники наркоконтроля изъяли около 9 кг марихуаны. Россыпи травки обнаружили у него в сарае.

- В сарае мужчины обнаружили рассыпанную на полу для просушки коноплю общим весом более 5 кг. Еще 4 кг марихуаны находилось в мешке.

Хозяин дома объяснил, что собрал запрещенное вещество в нескольких километрах от села в августе и октябре текущего года для собственного употребления. Наркотическое средство у него изъято, - рассказали в полиции республики.

Несколько лет назад мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Сейчас подрабатывает случайными заработками. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Фото: МВД РБ