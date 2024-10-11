В Улан-Удэ инспектор ГИБДД спас пенсионерку от мошенников

В Улан-Удэ командир взвода Отдельного специализированного батальона ДПС Дмитрий Дондоков предотвратил факт мошенничества. Полицейский уберег 62-летнюю горожанку от перевода аферистам 300 тысяч рублей, вмешавшись в случайно услышанный разговор.Как рассказали в МВД Бурятии, вечером 1 октября капитан полиции подошел к банкомату в одном из торговых центров Улан-Удэ и увидел, как пожилая женщина снимает большую сумму денег. Во время телефонного разговора горожанка произнесла фразу: «Я сняла 300 тысяч рублей, какие мои дальнейшие действия». Сотрудник ДПС заподозрил, что с пенсионеркой общаются мошенники. Он догнал женщину и, представившись, поинтересовался, с кем она разговаривает. Горожанка ответила, что ей звонят из ФСБ и показала голосовые сообщения в телефоне.Поняв, что женщина общается с жуликами, Дмитрий Дондоков попросил её прекратить разговор. Он объяснил горожанке, что она попалась на самую популярную схему обмана, когда неизвестные представляются сотрудниками спецслужб и просят перевести деньги на «безопасные счета».Как отметили в МВД, полицейскому потребовалось немало времени, чтобы убедить улан-удэнку в том, что она имеет дело с аферистами. После неоднократных настойчивых просьб капитана она сбросила звонок и с вызванным экипажем ДПС проехала в отдел полиции.Там пенсионерка объяснила, что ей позвонил, якобы, оператор сотовой сети и сообщил, что необходимо продлить договор. Ему женщина передала поступившие в смс коды. Далее последовал звонок от, якобы, специалиста портала госуслуг с информацией о хищении её персональных сведений, а затем – от лже-сотрудника ФСБ. Последний сначала обвинил горожанку в финансировании внешнеполитического врага, а после рекомендовал перевести деньги на «безопасный счёт».При этом псевдо-правоохранитель по видеосвязи предъявил фейковое служебное удостоверение. Это окончательно заставило пожилую женщину поверить в происходящее и начать исполнять указания мошенников.Фото: МВД Бурятии