Происшествия 12.10.2024 в 08:49
37 домов остались без тепла в Бурятии
В Ильинке произошла авария на теплотрассе
Текст: Андрей Константинов
Авария на теплотрассе произошла сегодня утром в селе Ильинка. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», в результате от тепла отключили 37 жилых домов, из них 14 многоквартирных, в которых проживает 250 человек. Тепла нет также в школе и детском саду.
«Место порыва обнаружено, проводятся земляные работы по вскрытию теплотрассы. В ремонте задействована бригада ООО ЖКХ «Прибайкалье», - рассказали в чате.
Ожидается, что авария будет устранена в течение дня. Сейчас температура воздуха в Ильинке составляет +1 градус.
«Место порыва обнаружено, проводятся земляные работы по вскрытию теплотрассы. В ремонте задействована бригада ООО ЖКХ «Прибайкалье», - рассказали в чате.
Ожидается, что авария будет устранена в течение дня. Сейчас температура воздуха в Ильинке составляет +1 градус.
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