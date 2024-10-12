37 домов остались без тепла в Бурятии

Авария на теплотрассе произошла сегодня утром в селе Ильинка. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», в результате от тепла отключили 37 жилых домов, из них 14 многоквартирных, в которых проживает 250 человек. Тепла нет также в школе и детском саду.«Место порыва обнаружено, проводятся земляные работы по вскрытию теплотрассы. В ремонте задействована бригада ООО ЖКХ «Прибайкалье», - рассказали в чате.Ожидается, что авария будет устранена в течение дня. Сейчас температура воздуха в Ильинке составляет +1 градус.