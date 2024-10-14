Происшествия 14.10.2024 в 14:15

Знакомые голоса заставляют жителей Улан-Удэ отдавать миллионы

Аферисты стремительно осваивают новые технологии развода своих жертв
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Текст: Андрей Константинов
Знакомые голоса заставляют жителей Улан-Удэ отдавать миллионы
В Улан-Удэ две пожилые горожанки отдали мошенникам в общей сложности около 5 миллионов рублей. Обе потерпевшие утверждают, что им звонили работодатели, голоса которых были очень похожи на настоящие.

Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв обмана стала 70-летняя улан-удэнка, с которой 23 сентября связался якобы ректор вуза, где она работала несколько лет назад. Он сообщил пенсионерке о проходящей в учреждении проверке, заявив, что с ней свяжутся правоохранители. Как сейчас говорит потерпевшая, голос мужчины был похож на настоящий.

Затем последовал звонок псевдо-правоохранителя, который раскрутил пенсионерку по уже традиционной схеме о необходимости перевода денег на «безопасный счет». Поверив ему, горожанка приобрела новый телефон, установила на него различные приложения и в течение четырех дней сняла со своих накопительных счетов и вкладов в банках почти 2 млн. рублей, а после перевела их мошенникам.

30 сентября улан-удэнке вновь позвонил лже-ректор. Он уведомил, что ей, якобы, должна вернуться компенсация денежных средств в размере 2,7 млн. рублей, но для её получения нужно оплатить 13%-ный налог, т.е. 351 тысячу. Это и сделала потерпевшая, перечислив новый транш в адрес аферистов.

Лишь только 10 октября пожилой горожанке удалось дозвониться до настоящего ректора вуза. После беседы с ним пенсионерка поняла, что всё это время общалась с интернет-преступниками.

Еще одной жертвой подобной мошеннической схемы оказалась работающая врач-терапевт одной из поликлиник Улан-Удэ. 66-летней горожанке в мессенджере поступил звонок от якобы заместителя главного врача. Сейчас потерпевшая утверждает, что сразу узнала голос руководителя, поскольку часто общается с ней вживую.

В итоге, идя на поводу у аферистов, женщина оформила кредит на 700 тысяч, солгав работникам банка, что деньги необходимы на поездку в Китай к внучке. Также она заняла в долг у коллег и знакомых еще более 1,8 млн. рублей. Все эти деньги врач перечислила жуликам.

«Даже если голос руководителя, сообщающего об утечке конфиденциальных данных работников и проверке персонала сотрудниками ФСБ, кажется вам знакомым - не верьте, перед вами мошенник. Проверяйте любую сомнительную информацию инициативным звонком и ни в коем случае не переводите деньги на «безопасные счета» - их не существует», - в очередной раз предупреждают жителей Бурятии в полиции.

Фото: freepik.com
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мошенничество

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