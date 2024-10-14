В Улан-Удэ организатор и участники смертельного спарринга получили крупные сроки

Советский райсуд Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных вынес приговор по громкому делу о смертельном спарринге в ЧОП «Дельта», в результате которого погиб 20-летний сотрудник предприятия Родион Николаев. Все фигуранты дела получили крупные сроки.Как сообщили в пресс-службе суда, бывший начальник группы быстрого реагирования охранного предприятия по совокупности преступлений приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Трое непосредственных участников спарринга получили от 9 лет до 9 лет 5 месяцев колонии строгого режима.Напомним, в 2022 году Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Выяснилось, что смертельные травмы парню нанесли партнеры по спаррингу – другие работники охранного предприятия. Как утверждали родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.Позже следователи установили, что организатором смертельного спарринга был 56-летний начальник группы быстрого реагирования. По его требованию, условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов.Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти молодого человека стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом двое из троих были боксерами.После случившегося силовики возбудили уголовное дело. Когда организатор спаррингов узнал об этом, он начал угрожать и шантажировать своих работников, чтобы те дали ложные показания. Например, сказали, что погибший был в спортивном зале, но не участвовал в боях, а сознание потерял и в итоге умер после обычных физических упражнений. Однако впоследствии свидетели все-таки решили рассказать правду, сообщив следователям, что они лгали под давлением своего начальника.В итоге троих участников спарринга обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего. А их начальника – сразу по нескольким статьям УК РФ. Помимо той же ч. 4 ст. 111 ему также предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, принуждении свидетелей к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством.Как выяснилось, мужчина и раньше вел себя не совсем адекватно. Как сообщали в Следственном комитете, еще до случая со спаррингом он в пьяном виде приехал к своему подчиненному, который не вышел на работу. В течение нескольких часов начальник избивал своего сотрудника, угрожал убийством и даже ударил ножом в бедро.Впервые уголовное дело поступило на рассмотрение Советского райсуда еще в конце прошлого года. Тогда оно также рассматривалось с участием присяжных заседателей. В феврале они вынесли противоречивый вердикт, который не устроил участников процесса. Позже он был отменен Верховным судом, который направил дело на новое рассмотрение.Фото: из личного архива В. Ларионовой