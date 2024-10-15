В Улан-Удэ неизвестные сбросили автошины в канализацию

14 октября на улице Жуковского в Улан-Удэ из канализационного колодца полились нечистоты. Прибывшие на место сотрудники «Водоканала» в ходе устранения аварии обнаружили засор из тряпок, веток, строительного мусора и даже шин от автомобиля.Как отметили на предприятии, засоры являются основной причиной аварий на канализационных сетях Улан-Удэ. В домах они возникают из-за нерадивых жителей, которые выбрасывают в унитазы влажные салфетки, средства личной гигиены, тряпки, крупные пищевые отходы, строительные смеси и многое другое. На уличных сетях «организаторами» засоров выступают недобросовестные строители, дорожные рабочие и организации. Они сбрасывают в канализацию строительный мусор, песок, цемент, доски, пластик, листья, ветки и другой крупный мусор.Фото: «Водоканал»