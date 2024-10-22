Более 70 жителей Бурятии подхватили клещевые инфекции

Роспотребнадзор Бурятии подвел итоги клещевого сезона. Как сообщили в ведомстве, в этом году он начался раньше обычного из-за теплой погоды. Всего по поводу укусов клещами в больницы обратились 3901 человек. Это выше среднемноголетнего уровня на 10%.«Зарегистрирован 31 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 43 - клещевым боррелиозом. Все инфицированные энцефалитом не были привиты против заболевания и обратились за медицинской помощью только при появлении клинических симптомов инфекции», - отметил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.Он подчеркнул, что основной мерой профилактики клещевого энцефалита является иммунизация. Курс вакцинации состоит из двух прививок. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.Фото: «Номер один»