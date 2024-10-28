Происшествия 28.10.2024 в 15:46

«Она успела спасти сынишку, оттолкнув его»

В Новосибирске троллейбус насмерть сбил беременную женщину, которая шла с ребенком
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Текст: КП-Новосибирск
«Она успела спасти сынишку, оттолкнув его»
В Новосибирске троллейбус сбил на пешеходном переходе 25-летнюю беременную женщину, которая шла по улице с 4-летним ребенком. Как сообщает КП-Новосибирск, смертельное ДТП произошло утром 28 октября на улице Зорге в Кировском районе. Мама с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу.

- Когда мы подошли, то на месте была реанимация и сотрудники ДПС. Потом начали приезжать на место родственники девушки. Позже подъехал ее супруг, как мы поняли, потому что его трясло всего, и он кричал, - рассказали очевидцы. – Девушку, скорее всего, на пешеходном переходе и сбили. После ее будто протащили несколько метров. У троллейбуса сильно разбито лобовое стекло.

Как рассказали знакомые погибшей, она работала в детском саду нянечкой и была беременна.

- Она была на 7 месяце, через две недели собиралась уходить в декрет уже. Пока не знаем, как произошла сама авария. Знаем, что она сынишку успела спасти, оттолкнув его. У него ссадины небольшие только. Ребенка после случившегося привели в сад, - рассказали знакомые.

Как сообщили в ГИБДД, за рулем троллейбуса сидела 66-летняя женщина.

- На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - рассказали в ведомстве.

К расследованию подключилась региональная прокуратура. Они начали проверку и привлекут для нее специалистов Ространснадзора, Госавтоинспекции, Росздравнадзора, Государственной инспекции труда.

Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
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