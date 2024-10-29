Происшествия 29.10.2024 в 16:23
На трассе в Бурятии перевернулась иномарка, один человек погиб
Еще трое получили травмы
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня на автодороге Тарбагатай - Окино-Ключи в 20 км от села Верхний Жирим. Как сообщает вайбер чат «Тарбагатай-инфо.24/7», там слетел в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота Аллион». По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы.
Подробности происшествия сейчас выясняются.
Подробности происшествия сейчас выясняются.
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