На трассе в Бурятии перевернулась иномарка, один человек погиб

ДТП произошло сегодня на автодороге Тарбагатай - Окино-Ключи в 20 км от села Верхний Жирим. Как сообщает вайбер чат «Тарбагатай-инфо.24/7», там слетел в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота Аллион». По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы.Подробности происшествия сейчас выясняются.