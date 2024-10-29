В Улан-Удэ автомобиль влетел в дорожное ограждение

В Улан-Удэ сегодня ночью возле остановки «Больница №4» в поселке Загорск автомобиль влетел в дорожное ограждение. Водитель с места ДТП поспешно уехал, бросив на месте аварии оторванный бампер и госномер своего авто.«Водитель, повредивший ограждение, несёт ответственность за несоблюдение правил дорожного движения. Также он должен возместить расходы на восстановление муниципального имущества», - предупреждают в Комбинате по благоустройству.Очевидцев подобных происшествий просят сообщать о них по номеру круглосуточной диспетчерской службы комбината: 380-838.Фото: Комбинат по благоустройству