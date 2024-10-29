Происшествия 29.10.2024 в 17:37

В Улан-Удэ автомобиль влетел в дорожное ограждение

Водитель поспешно уехал, бросив оторванный бампер и госномер
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ автомобиль влетел в дорожное ограждение
В Улан-Удэ сегодня ночью возле остановки «Больница №4» в поселке Загорск автомобиль влетел в дорожное ограждение. Водитель с места ДТП поспешно уехал, бросив на месте аварии оторванный бампер и госномер своего авто.

«Водитель, повредивший ограждение, несёт ответственность за несоблюдение правил дорожного движения. Также он должен возместить расходы на восстановление муниципального имущества», - предупреждают в Комбинате по благоустройству.

Очевидцев подобных происшествий просят сообщать о них по номеру круглосуточной диспетчерской службы комбината: 380-838.

Фото: Комбинат по благоустройству
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