Происшествия 30.10.2024 в 11:55

В Улан-Удэ злостную алиментщицу отправили в колонию

Женщина задолжала своей дочери больше миллиона рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ злостную алиментщицу отправили в колонию
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летней горожанки, обвиняемой в неуплате алиментов.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в 2015 году суд лишил женщину родительских прав и обязал выплачивать алименты на содержание своей дочери. Однако горожанка решение суда не исполняла, за что неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности. Несмотря на то, что женщина имела неофициальный доход и могла производить выплаты, она этого не делала. В результате долг по алиментам достиг более 1,2 млн рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанку виновной. Ей дали 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.
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