В Улан-Удэ злостную алиментщицу отправили в колонию

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летней горожанки, обвиняемой в неуплате алиментов.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в 2015 году суд лишил женщину родительских прав и обязал выплачивать алименты на содержание своей дочери. Однако горожанка решение суда не исполняла, за что неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности. Несмотря на то, что женщина имела неофициальный доход и могла производить выплаты, она этого не делала. В результате долг по алиментам достиг более 1,2 млн рублей.Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанку виновной. Ей дали 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.