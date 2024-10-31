В Улан-Удэ жена помешала мошенникам полностью обобрать своего мужа

30 октября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 47-летний горожанин. Как рассказали в МВД Бурятии, днем ранее, когда мужчина находился по делам в районе республики, ему поступил звонок. Звонивший представился сотрудником энергоснабжающей компании и сообщил, что срок эксплуатации электросчетчика горожанина истёк и необходима его замена. Чтобы поставить энергопотребителя в онлайн-очередь для бесплатной замены прибора, он попросил код из смс. Ничего не подозревающий горожанин продиктовал его.Вскоре мужчина получил сообщение, что его аккаунт на портале госуслуг взломан. Он перезвонил по указанному в тексте номеру, попав на лже-специалиста из службы поддержки портала госуслуг.От него улан-удэнец узнал, что его данными, якобы, завладели мошенники, которые хотят оформить на его имя кредиты. Псевдо-сотрудник Центробанка, в свою очередь, подтвердил эту информацию, а для предотвращения мошеннических действий рекомендовал опередить злоумышленников, взять займы самому, а деньги перевести на «безопасный счет».Горожанин так и сделал. С одной из кредитных карт он перечислил по указанным реквизитам 230 тысяч рублей, а затем еще 90 тысяч - с другой карты. Однако аферисты на этом не остановились. Они потребовали о мужчины возвращаться в Улан-Удэ и брать новые кредиты.Уже на следующий день горожанин вернулся в Улан-Удэ. Однако его очередной разговор с мошенниками по поводу обращения в банк «для перекрытия чужой заявки и дальнейшего перевода денег на безопасную ячейку» услышала жена. Женщина, работающая в учебном заведении, ранее присутствовала на профилактических мероприятиях полиции и сразу поняла ситуацию. Но ей пришлось приложить немало усилий и даже позвать на подмогу родственников, чтобы убедить мужчину прекратить общение с мошенниками.Как отметили в МВД, горожанин на профилактических мероприятиях полиции не был, но слышал о различных видах и способах мошенничества из СМИ.