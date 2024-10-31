Происшествия 31.10.2024 в 11:36
В Улан-Удэ жена помешала мошенникам полностью обобрать своего мужа
Однако мужчина все-же успел перечислить аферистам более 300 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
30 октября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 47-летний горожанин. Как рассказали в МВД Бурятии, днем ранее, когда мужчина находился по делам в районе республики, ему поступил звонок. Звонивший представился сотрудником энергоснабжающей компании и сообщил, что срок эксплуатации электросчетчика горожанина истёк и необходима его замена. Чтобы поставить энергопотребителя в онлайн-очередь для бесплатной замены прибора, он попросил код из смс. Ничего не подозревающий горожанин продиктовал его.
Вскоре мужчина получил сообщение, что его аккаунт на портале госуслуг взломан. Он перезвонил по указанному в тексте номеру, попав на лже-специалиста из службы поддержки портала госуслуг.
От него улан-удэнец узнал, что его данными, якобы, завладели мошенники, которые хотят оформить на его имя кредиты. Псевдо-сотрудник Центробанка, в свою очередь, подтвердил эту информацию, а для предотвращения мошеннических действий рекомендовал опередить злоумышленников, взять займы самому, а деньги перевести на «безопасный счет».
Горожанин так и сделал. С одной из кредитных карт он перечислил по указанным реквизитам 230 тысяч рублей, а затем еще 90 тысяч - с другой карты. Однако аферисты на этом не остановились. Они потребовали о мужчины возвращаться в Улан-Удэ и брать новые кредиты.
Уже на следующий день горожанин вернулся в Улан-Удэ. Однако его очередной разговор с мошенниками по поводу обращения в банк «для перекрытия чужой заявки и дальнейшего перевода денег на безопасную ячейку» услышала жена. Женщина, работающая в учебном заведении, ранее присутствовала на профилактических мероприятиях полиции и сразу поняла ситуацию. Но ей пришлось приложить немало усилий и даже позвать на подмогу родственников, чтобы убедить мужчину прекратить общение с мошенниками.
Как отметили в МВД, горожанин на профилактических мероприятиях полиции не был, но слышал о различных видах и способах мошенничества из СМИ.
Вскоре мужчина получил сообщение, что его аккаунт на портале госуслуг взломан. Он перезвонил по указанному в тексте номеру, попав на лже-специалиста из службы поддержки портала госуслуг.
От него улан-удэнец узнал, что его данными, якобы, завладели мошенники, которые хотят оформить на его имя кредиты. Псевдо-сотрудник Центробанка, в свою очередь, подтвердил эту информацию, а для предотвращения мошеннических действий рекомендовал опередить злоумышленников, взять займы самому, а деньги перевести на «безопасный счет».
Горожанин так и сделал. С одной из кредитных карт он перечислил по указанным реквизитам 230 тысяч рублей, а затем еще 90 тысяч - с другой карты. Однако аферисты на этом не остановились. Они потребовали о мужчины возвращаться в Улан-Удэ и брать новые кредиты.
Уже на следующий день горожанин вернулся в Улан-Удэ. Однако его очередной разговор с мошенниками по поводу обращения в банк «для перекрытия чужой заявки и дальнейшего перевода денег на безопасную ячейку» услышала жена. Женщина, работающая в учебном заведении, ранее присутствовала на профилактических мероприятиях полиции и сразу поняла ситуацию. Но ей пришлось приложить немало усилий и даже позвать на подмогу родственников, чтобы убедить мужчину прекратить общение с мошенниками.
Как отметили в МВД, горожанин на профилактических мероприятиях полиции не был, но слышал о различных видах и способах мошенничества из СМИ.
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