В Бурятии молодой сельчанин обворовал пустующий дом

18 октября в полицию Прибайкальского района обратилась 47-летняя жительница села Турунтаево. Она сообщила, что неизвестный украл имущество из её дома. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, женщина с детьми переехала из дома на квартиру на время, пока муж находится на вахте. Она вместе со свекровью периодически проверяли пустующее жилище. При очередном его посещении женщины обнаружили следы взлома — одно из окон со стороны двора было разбито. Из дома исчезли бытовая техника и колонки с сабвуфером, а также одежда и обувь.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого - 22-летнего местного жителя. Он признался, что накануне ночью в нетрезвом состоянии проник в чужой дом, где похитил и в течение трех часов перенес к себе имущество, планируя в дальнейшем пользоваться им. Похищенное у него изъято», - сообщили в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленник в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за наркопреступление.