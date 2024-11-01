В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину со шрамами и татуировкой

Полиция Улан-Удэ разыскивает 44-летнего Андрея Ануфриева. Вечером 8 августа мужчина ушел из дома по ул. Мерецкова и до сих пор не вернулся. Заявление об его исчезновении поступило в правоохранительные органы 6 октября.Приметы: европейской внешности, на вид 44 года, среднего телосложения, рост около 170 сантиметров, короткие волосы каштанового цвета, голубые глаза.Особые приметы: множественные шрамы на голове, шрам на правой икроножной мышце, 2-сантиметровый шрам под бровью, татуировка на правой кисти руки в виде звезды.Был одет: ветровка черного цвета, красная футболка, черные трико, черные кроссовки.При наличии информации о разыскиваемом мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-55-672, 8 (964) 40-68-789, 8 (983) 53-36-205.