36-летняя женщина пострадала на пожаре в Улан-Удэ

Пожар в котельной, пристроенной к частному жилому дому, произошло сегодня во второй половине дня в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, от дыма пострадала 36-летняя женщина, которая вместе с ребенком успела выбежать из дома на улицу. Горожанку с признаками отравления доставили в БСМП.«Около 15 минут потребовалось для ликвидации возгорания на площади 10 квадратных метров. На месте работали 10 огнеборцев и 2 единицы техники», - рассказали в МЧС.Причина пожара сейчас устанавливается, на месте происшествия работает дознаватель.Фото: МЧС Бурятии