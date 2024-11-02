Происшествия 02.11.2024 в 16:49

36-летняя женщина пострадала на пожаре в Улан-Удэ

Её доставили в больницу
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Текст: Андрей Константинов
36-летняя женщина пострадала на пожаре в Улан-Удэ
Пожар в котельной, пристроенной к частному жилому дому, произошло сегодня во второй половине дня в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, от дыма пострадала 36-летняя женщина, которая вместе с ребенком успела выбежать из дома на улицу. Горожанку с признаками отравления доставили в БСМП.

«Около 15 минут потребовалось для ликвидации возгорания на площади 10 квадратных метров. На месте работали 10 огнеборцев и 2 единицы техники», - рассказали в МЧС.

Причина пожара сейчас устанавливается, на месте происшествия работает дознаватель.

Фото: МЧС Бурятии

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