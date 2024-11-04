В Улан-Удэ спасатели вызволили ребенка

Накануне вечером спасатели «Бурятской республиканской поисково-спасательной службы» выдвинулись на место происшествия после поступившего им сигнала. Как оказалось в Тарбагатайском районе ребенок заперся изнутри дома и долгое время не отвечал на звонки.

«Прибыв на место, спасатели БРПСС в присутствии сотрудника полиции с помощью слесарных инструментов вскрыли окно. Проникнув в помещение, спасатели открыли входную дверь и обеспечили доступ в дом родственникам. В доме был обнаружен спящий ребенок», - рассказали в агентстве ГО и ЧС.

«Также не забывайте объяснять подросткам, что запирать дверь изнутри опасно. В случае необходимости родители не смогут попасть в дом, и это может привести к неприятным последствиям. Берегите своих детей!», - добавили в агентстве.

«Никогда не оставляйте маленьких детей одних дома!»,– «Помните, что дети могут попасть в беду, и ваша бдительность – самое важное в этом случае».