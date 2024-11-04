Происшествия 04.11.2024 в 14:29
В Улан-Удэ спасатели вызволили ребенка
Малыш заперся изнутри дома и долгое время не отвечал на звонки
Текст: Номер один
Накануне вечером спасатели «Бурятской республиканской поисково-спасательной службы» выдвинулись на место происшествия после поступившего им сигнала. Как оказалось в Тарбагатайском районе ребенок заперся изнутри дома и долгое время не отвечал на звонки.
«Никогда не оставляйте маленьких детей одних дома!», – говорят спасатели. – «Помните, что дети могут попасть в беду, и ваша бдительность – самое важное в этом случае».
«Прибыв на место, спасатели БРПСС в присутствии сотрудника полиции с помощью слесарных инструментов вскрыли окно. Проникнув в помещение, спасатели открыли входную дверь и обеспечили доступ в дом родственникам. В доме был обнаружен спящий ребенок»,- рассказали в агентстве ГО и ЧС.
«Также не забывайте объяснять подросткам, что запирать дверь изнутри опасно. В случае необходимости родители не смогут попасть в дом, и это может привести к неприятным последствиям. Берегите своих детей!»,- добавили в агентстве.
Фото: Номер один.