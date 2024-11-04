Происшествия 04.11.2024 в 14:29

В Улан-Удэ спасатели вызволили ребенка

Малыш заперся изнутри дома и долгое время не отвечал на звонки
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ спасатели вызволили ребенка

Накануне вечером спасатели «Бурятской республиканской поисково-спасательной службы» выдвинулись на место происшествия после поступившего им сигнала. Как оказалось в Тарбагатайском районе ребенок заперся изнутри дома и долгое время не отвечал на звонки.

«Прибыв на место, спасатели БРПСС в присутствии сотрудника полиции с помощью слесарных инструментов вскрыли окно. Проникнув в помещение, спасатели открыли входную дверь и обеспечили доступ в дом родственникам. В доме был обнаружен спящий ребенок»,

- рассказали в агентстве ГО и ЧС.
«Никогда не оставляйте маленьких детей одних дома!», –  говорят спасатели. – «Помните, что дети могут попасть в беду, и ваша бдительность – самое важное в этом случае».

«Также не забывайте объяснять подросткам, что запирать дверь изнутри опасно. В случае необходимости родители не смогут попасть в дом, и это может привести к неприятным последствиям. Берегите своих детей!»,

- добавили в агентстве.

Фото: Номер один.

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