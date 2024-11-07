В Бурятии возбудили уголовное дело из-за заброшенного памятника участникам войны

В Бурятии следователи разбираются в ситуации с памятником участникам Великой Отечественный войны в селе Новоспасск Мухоршибирского района. Накануне в соцсетях появилось сообщение, что он находится в заброшенном состоянии и уже почти полностью разрушился.Эта информация попала в поле зрения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Вчера он поручил возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад.Как сообщили сегодня «Номер один» в Следственном комитете Бурятии, уголовное дело уже возбуждено по ст. 293 УФ РФ «Халатность». Сейчас следователи выясняют, как памятник оказался в таком состоянии.Между тем глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов сообщил, что на появившемся в соцсетях видео снят старый памятник, вместо которого уже построен новый мемориал в центре села. Прежний памятник должны были демонтировать, но пока этого не сделали.«7 ноября запланировано собрание с депутатами поселения, на котором будет решаться вопрос о сроках демонтажа», - сказал районный глава.