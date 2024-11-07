Происшествия 07.11.2024 в 09:49

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за заброшенного памятника участникам войны

Однако ситуация с ним неоднозначна
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за заброшенного памятника участникам войны
Фото: скриншот видео
В Бурятии следователи разбираются в ситуации с памятником участникам Великой Отечественный войны в селе Новоспасск Мухоршибирского района. Накануне в соцсетях появилось сообщение, что он находится в заброшенном состоянии и уже почти полностью разрушился.

Эта информация попала в поле зрения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Вчера он поручил возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад.

Как сообщили сегодня «Номер один» в Следственном комитете Бурятии, уголовное дело уже возбуждено по ст. 293 УФ РФ «Халатность». Сейчас следователи выясняют, как памятник оказался в таком состоянии.

Между тем глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов сообщил, что на появившемся в соцсетях видео снят старый памятник, вместо которого уже построен новый мемориал в центре села. Прежний памятник должны были демонтировать, но пока этого не сделали.

«7 ноября запланировано собрание с депутатами поселения, на котором будет решаться вопрос о сроках демонтажа», - сказал районный глава.
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