Учительница из Бурятии попробовала себя в роли инвестора, но потерпела фиаско

Очередная жертва лже-трейдеров в Бурятии отдала аферистам около 800 тысяч рублей. Обманутой оказалась 56-летняя жительница Селенгинского района, работающая учителем начальных классов.Как рассказали в МВД Бурятии, 21 октября женщине в мессенджере позвонил незнакомец и рассказал о возможности заработка на бирже. Предложение показалось настолько привлекательным, что в этот же день, не откладывая дела в долгий ящик, учительница по направленной ссылке «трейдера-аналитика» скачала необходимое приложение и зарегистрировалась.Для начала работы необходимо было перевести более 10 тысяч рублей по указанным реквизитам. При этом женщину не смутило, что перечисление денег происходило на чужой абонентский номер. Бдительность усыпил и тот факт, что направленные деньги «отражались» в личном кабинете установленного на телефон приложения. А на следующий день, помимо них, в аккаунте стал виден и, якобы, «заработок за день» - 2000 рублей. Чтобы прочнее усадить учительницу на крючок, мошенник даже перевел ей эту «прибыль».Далее он предложил внести на счёт уже 15 тысяч рублей, чтобы увеличить дневной заработок до 4600 рублей. Но женщина отказалась, ссылаясь на отсутствие средств. Она сообщила о своем намерении выйти из торговой площадки и удалить аккаунт, однако псевдо-консультант парировал: сделать это не так просто - для закрытия «инвестиционного счета» необходимо связаться с начальствомСпустя некоторое время женщине позвонили и сообщили, что на её счете «накопилось» уже 1,5 млн рублей, но для их вывода и закрытия счета необходимо внести некоторую сумму. По этим предлогом аферисты заставили учительницу зайти в мобильные приложении банков и под их руководством через видеосвязь оформить ряд кредитов, а затем вместе со средствами кредитных карт перечислить на указанный номер. Всего таким образом женщина перевела около 800 тысяч рублей.На следующий день для тех же целей злоумышленники посоветовали женщине взять еще один кредит на сумму 884 тысячи рублей, что та и сделала. Однако распорядиться деньгами она не успела: дальнейшие операции заблокировал банк. Тогда учительница поняла, что разговаривала с мошенниками.Как отметили в МВД, ранее учительница была осведомлена об уловках IT-преступников, участвовала в профилактических мероприятиях полиции, но все равно попалась на крючок лёгкого заработка.