Происшествия 11.11.2024 в 10:21
В Бурятии у «черного» лесоруба конфисковали УАЗ и бензопилу
Также мужчину приговорили к принудительным работам и обязали возместить ущерб
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Илька. Он обвинялся в незаконной рубке леса в крупном размере.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, в сентябре 2024 года мужчина, не имея документов и разрешения на заготовку леса, приехал в Илькинское участковое лесничество на своем автомобиле «УАЗ» с прицепом. Там он срубил 12 сосен и распилил их на чурки. В этот момент его обнаружили и задержали лесники.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к году принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с осужденного причиненного ущерба в размере 105 тысяч рублей.
Автомобиль «УАЗ» и бензопилу у мужчины конфисковали.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, в сентябре 2024 года мужчина, не имея документов и разрешения на заготовку леса, приехал в Илькинское участковое лесничество на своем автомобиле «УАЗ» с прицепом. Там он срубил 12 сосен и распилил их на чурки. В этот момент его обнаружили и задержали лесники.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к году принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с осужденного причиненного ущерба в размере 105 тысяч рублей.
Автомобиль «УАЗ» и бензопилу у мужчины конфисковали.
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