В Бурятии у «черного» лесоруба конфисковали УАЗ и бензопилу

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Илька. Он обвинялся в незаконной рубке леса в крупном размере.Как сообщили в республиканской прокуратуре, в сентябре 2024 года мужчина, не имея документов и разрешения на заготовку леса, приехал в Илькинское участковое лесничество на своем автомобиле «УАЗ» с прицепом. Там он срубил 12 сосен и распилил их на чурки. В этот момент его обнаружили и задержали лесники.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к году принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с осужденного причиненного ущерба в размере 105 тысяч рублей.Автомобиль «УАЗ» и бензопилу у мужчины конфисковали.