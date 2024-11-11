Происшествия 11.11.2024 в 11:50

В Бурятии супруги-пенсионеры лишились 2,8 млн рублей, пытаясь быстро разбогатеть

На обещания сверхдохода сначала попался пожилой мужчина, а потом и его жена
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии супруги-пенсионеры лишились 2,8 млн рублей, пытаясь быстро разбогатеть
Супружеская пара из Иволгинского района Бурятии перечислила мошенникам около 2,8 млн. рублей. Они пытались заработать на инвестировании.

Как рассказали в МВД Бурятии, 13 октября 63-летнему мужчине в мессенджере поступил звонок. Незнакомец рассказывал о невероятной возможности получения сверхдохода в короткие сроки. Хотя сельчанин мало понимал алгоритм заработка, одно он усвоил сразу: чем больше вкладываешь – тем больше получаешь.

Идея ему показалась привлекательной, тем более что, получив прибыль, он мог бы закрыть кредиты.

По указанию афериста, который на следующий день позвонил ему по видеосвязи, не показывая при этом лицо, он скачал необходимое приложение и, включив демонстрацию экрана, выполнил ряд действий, в том числе по открытию «брокерского счёта».

Мужчине показалось убедительным, что лже-трейдер для подтверждения своих намерений перевёл ему 2000 бонусных рублей. Это дало «толчок» к работе: по традиции, последовали взносы в «инвестпроект».

Суммы вложений увеличивались – как и прибыль, которую, якобы, видел «клиент». Почти за месяц общения пенсионер взял в кредит и перечислил аферистам в общей сумме порядка 1,6 миллионов рублей.

А когда мошенник рассказал, что часть накопленной внушительной суммы можно «вывести» на другой счёт, потерпевший «подключил» супругу. Та под руководством интернет-преступника направила ему свои кредитные средства и дополнительно оформила займ. Только после перевода 1,2 млн. рублей она, услышав реакцию собеседника, поняла, что вместе с мужем стала марионеткой в руках злоумышленников.
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мошенничество

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