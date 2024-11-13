Происшествия 13.11.2024 в 10:27

В Улан-Удэ бизнесмена осудили за махинации с автомобилями

Предприниматель получил реальный срок в колонии
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бизнесмена осудили за махинации с автомобилями
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего горожанина, обвиняемого в мошенничестве и хищении в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина являлся руководителем коммерческой организации.

«В августе 2023 года он заключил с тремя жителями Улан-Удэ фиктивные договоры купли-продажи автомобилей, которые предоставил для подтверждения факта совершения сделок на банковскую онлайн-платформу. Согласно имеющемуся соглашению, «продавцам» были перечислены средства в общем размере 2,5 млн рублей, которые те передали обвиняемому. Полученные средства он использовал по своему усмотрению», - рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, в октябре 2023 года обвиняемый продал автомобиль своего знакомого, а вырученные от продажи 2,9 млн рублей присвоил себе.

Рассмотрев материалы дела, Советский райсуд признал бизнесмена виновным. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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мошенничество хищение

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