Крупная коммунальная авария случилась в Улан-Удэ

Крупная коммунальная авария случилась сегодня днем в Улан-Удэ. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, из-за обнаружения свища на теплотрассе пришлось аварийно отключить котельную №23 и центральные тепловые пункты в микрорайоне Сосновый бор.В результате без тепла остались 53 многоквартирных дома микрорайона Сосновый бор по улицам Гарнизонная, генерала Маргелова, маршала Жукова, Бонивура и 70 лет Октября. А также детские сады «Боровичок», «Светлячок», «Сказка» и средняя школа №5.«Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада ЖКС-10, сотрудники Комитета городского хозяйства и администрации Октябрьского района. Ориентировочное время устранения свища 2-2,5 часа», - сообщили в КГХ.