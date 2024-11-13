Происшествия 13.11.2024 в 15:34
Крупная коммунальная авария случилась в Улан-Удэ
Без тепла остались 53 многоквартирных дома, школа и детские сады
Текст: Андрей Константинов
Крупная коммунальная авария случилась сегодня днем в Улан-Удэ. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, из-за обнаружения свища на теплотрассе пришлось аварийно отключить котельную №23 и центральные тепловые пункты в микрорайоне Сосновый бор.
В результате без тепла остались 53 многоквартирных дома микрорайона Сосновый бор по улицам Гарнизонная, генерала Маргелова, маршала Жукова, Бонивура и 70 лет Октября. А также детские сады «Боровичок», «Светлячок», «Сказка» и средняя школа №5.
«Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада ЖКС-10, сотрудники Комитета городского хозяйства и администрации Октябрьского района. Ориентировочное время устранения свища 2-2,5 часа», - сообщили в КГХ.
В результате без тепла остались 53 многоквартирных дома микрорайона Сосновый бор по улицам Гарнизонная, генерала Маргелова, маршала Жукова, Бонивура и 70 лет Октября. А также детские сады «Боровичок», «Светлячок», «Сказка» и средняя школа №5.
«Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада ЖКС-10, сотрудники Комитета городского хозяйства и администрации Октябрьского района. Ориентировочное время устранения свища 2-2,5 часа», - сообщили в КГХ.