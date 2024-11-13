Девушка из Улан-Удэ разочаровала мошенников

Сегодня в МВД Бурятии сообщили о необычном случае. 26-летняя горожанка под воздействием мошенников взяла кредит, обналичила деньги и уже собиралась перечислить аферистам. Но в последний момент разум восторжествовал, и девушка передумала.Как рассказали в полиции, девушка была обманута по одной из распространенных схем. 9 ноября ей позвонила, якобы, сотрудник сотового оператора и сообщила об окончании срока действия сим-карты. Для продления договора абонентского обслуживания аферистка попросила продиктовать коды подтверждения из смс. Не заподозрив обмана, потерпевшая передала пароли, а затем получила сообщение от незнакомого номера о подозрительной активности в личном кабинете на портале госуслуг.Обеспокоенная, она позвонила по указанному в нём контакту, якобы, «службы поддержки» портала и под руководством ответившего ей «специалиста» перешла в личный кабинет. К её удивлению, в сервисе она обнаружила оформленную от её имени генеральную доверенность.«Сотрудник Центробанка», на которого переключили улан-удэнку, объяснил: некто пытается взять на неё кредит. Чтобы не дать этому случиться, займ надо оформить раньше него.Следуя указаниям, горожанка в этот же день через онлайн-банкинг оформила кредитную карту на 90 тысяч рублей и кредит на 793 тысячи рублей. При этом сотрудникам банка, предостерёгшим её от возможных мошенничеств, она солгала, что деньги нужны ей для покупки автомобиля.Там же через банкомат девушка сняла 550 тысяч рублей. Остальные средства ей обналичить не удалось из-за блокировки банком операции как подозрительной.Как только наличные оказались в руках девушки, псевдо-работник Центробанка заявил, что их надо перечислить на указанный банковский счет. Но такой поворот событий смутил молодую горожанку. Она передумала переводить деньги и прекратила разговор, осознав, что общалась с мошенниками.Как отметили в МВД Бурятии, в начале года девушка участвовала в профилактических мероприятиях полицейских, а также знала о способах и видах мошенничества из СМИ. Но все равно она не сразу сумела распознать обман и противостоять давлению аферистов.