Происшествия 19.11.2024 в 12:34

В Бурятии у гражданки Монголии возникли неприятности из-за телефонов

Иностранка пыталась завезти в Россию пять гаджетов, спрятав их в авто
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии у гражданки Монголии возникли неприятности из-за телефонов
Фото: архив «Номер один»
Пять незадекларированных телефонов обнаружили таможенники на МАПП Кяхта во время досмотра автомобиля гражданки Монголии, въезжающей в Россию. Гаджеты были спрятаны в передней панели машины за перчаточным ящиком.

«Иностранка пояснила, что приобрела телефоны в Улан-Баторе и везла в Россию по заказу брата, обучающемуся в Улан-Удэ, для реализации. Зная таможенные правила, она умышленно спрятала телефоны, в надежде, что их не найдут при таможенном контроле», - рассказали в Бурятской таможне.

Телефоны отправили на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении иностранки к административной ответственности за недекларирование и сокрытие товаров от таможенного контроля.

По словам начальника таможенного поста Врежа Татевосяна, за последние два года телефоны – один из самых популярных видов товаров, перемещаемых с нарушением таможенных правил. В прошлом году сотрудники МАПП Кяхта выявили 113 таких гаджетов, а с начала этого года – 98 штук. Как правило, граждане, зная о стоимостных нормах беспошлинного ввоза, пытаются спрятать дорогостоящий товар, к которым, в том числе, относятся телефоны, в нишах автомобилей, на теле под одеждой, в багаже. Попытка избежать декларирования товаров и уплаты таможенных пошлин оборачивается для них штрафами, а порой и конфискацией товара.
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