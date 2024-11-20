Происшествия 20.11.2024 в 10:34

В Улан-Удэ будут судить изготовителей паленой водки

Бутлегеры работали с большим размахом
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить изготовителей паленой водки
Фото: МВД Бурятии
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Улан-Удэ. Они обвиняются в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции и незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, а также в использовании чужого товарного знака. Все преступления совершены в составе организованной группы в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с сентября 2021 по февраль 2024 года обвиняемые незаконно приобрели 2700 литров этилового спирта на общую сумму свыше 2 млн рублей. Часть спирта они продали, а из оставшегося изготовили 4760 поллитровых бутылок паленой водки под различными брендами на сумму около 1,3 млн рублей. Её они также продали.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
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