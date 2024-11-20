Четыре человека пострадали в крупном ДТП в Бурятии

ДТП с пострадавшими произошло сегодня днем в Заиграевском районе Бурятии в районе железнодорожного переезда 5690 км. Там столкнулись микроавтобус «Истана» и «Тойота Хариер».Как сообщили в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7», в аварии пострадали четыре человека, их госпитализируют в Республиканскую больницу.Подробности происшествия сейчас выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.