Происшествия 20.11.2024 в 16:44
Четыре человека пострадали в крупном ДТП в Бурятии
В Заиграевском районе столкнулись «Истана» и «Хариер»
Текст: Андрей Константинов
ДТП с пострадавшими произошло сегодня днем в Заиграевском районе Бурятии в районе железнодорожного переезда 5690 км. Там столкнулись микроавтобус «Истана» и «Тойота Хариер».
Как сообщили в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7», в аварии пострадали четыре человека, их госпитализируют в Республиканскую больницу.
Подробности происшествия сейчас выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Как сообщили в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7», в аварии пострадали четыре человека, их госпитализируют в Республиканскую больницу.
Подробности происшествия сейчас выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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