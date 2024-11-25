Происшествия 25.11.2024 в 10:51

В Улан-Удэ восстановлено движение трамваев после обрыва проводов

Скорость трамваев на проспекте Автомобилистов будет ограничена
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ восстановлено движение трамваев после обрыва проводов

В Улан-Удэ восстановлено движение трамваев после обрыва проводов. На участке по проспекту Автомобилистов скорость трамвае будет ограничена.

- Восстановление временной контактной сети завершено. На данном участке будет ограничена скорость движения. Трамваи пустили в обоих направлениях. Уважаемые пассажиры, трамваи встают в графики, - сообщает диспетчерская трамвая.

Ночью будет произведен капитальный ремонт.

Напомним, сегодня утром было полностью закрыто движение трамваев с Элеватора на Новый мост в обе стороны. На трамвайных путях на проспекте Автомобилистов произошел обрыв проводов.

Информацию о трамваях можно получить в группе @tramvay03

Отследить перемещение трамваев и муниципальных автобусов можно в приложении «Умный транспорт».

 

Фото: скриншот видео, тг-канал «Трамвай Улан-Удэ»

Все новости

Лесники Бурятии рассказали, что ждет за незаконную рубку лесных насаждений
25.11.2024 в 11:51
В этом году в рамках реконструкции сетей в центре Улан-Удэ заменили более 1,8 километра труб
25.11.2024 в 11:46
Жители Бурятии могут подать заявки на конкурс от Фонда президентских грантов
25.11.2024 в 11:40
Оператор T2 – о качестве связи и других правилах на новом уровне
25.11.2024 в 11:38
В Улан-Удэ сотрудники КГХ собрали и отправили 8 млн рублей на поддержку СВО
25.11.2024 в 11:37
19-летний младший сержант из Бурятии погиб на спецоперации
25.11.2024 в 11:20
В Бурятии гибелью двух водителей занялся Следственный комитет
25.11.2024 в 10:56
В Улан-Удэ восстановлено движение трамваев после обрыва проводов
25.11.2024 в 10:51
В Бурятии ушел из жизни экс-глава Курумканского района
25.11.2024 в 10:32
Два человека пострадали в тройном ДТП в Улан-Удэ
25.11.2024 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
Лесники Бурятии рассказали, что ждет за незаконную рубку лесных насаждений
В 2024 году объем незаконно заготовленной древесины составил 12 тысяч кубометров
25.11.2024 в 11:51
В Бурятии гибелью двух водителей занялся Следственный комитет
По факту аварии с автобусом проходит доследственная проверка
25.11.2024 в 10:56
В Бурятии ушел из жизни экс-глава Курумканского района
Борису Бородину было 69 лет
25.11.2024 в 10:32
Два человека пострадали в тройном ДТП в Улан-Удэ
Женщина за рулем «Филдера» выехала на встречную полосу
25.11.2024 в 10:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru