В Улан-Удэ восстановлено движение трамваев после обрыва проводов
В Улан-Удэ восстановлено движение трамваев после обрыва проводов. На участке по проспекту Автомобилистов скорость трамвае будет ограничена.
- Восстановление временной контактной сети завершено. На данном участке будет ограничена скорость движения. Трамваи пустили в обоих направлениях. Уважаемые пассажиры, трамваи встают в графики, - сообщает диспетчерская трамвая.
Ночью будет произведен капитальный ремонт.
Напомним, сегодня утром было полностью закрыто движение трамваев с Элеватора на Новый мост в обе стороны. На трамвайных путях на проспекте Автомобилистов произошел обрыв проводов.
Информацию о трамваях можно получить в группе @tramvay03
Отследить перемещение трамваев и муниципальных автобусов можно в приложении «Умный транспорт».
Фото: скриншот видео, тг-канал «Трамвай Улан-Удэ»