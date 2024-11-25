В Улан-Удэ восстановлено движение трамваев после обрыва проводов. На участке по проспекту Автомобилистов скорость трамвае будет ограничена.

- Восстановление временной контактной сети завершено. На данном участке будет ограничена скорость движения. Трамваи пустили в обоих направлениях. Уважаемые пассажиры, трамваи встают в графики, - сообщает диспетчерская трамвая.

Ночью будет произведен капитальный ремонт.

Напомним, сегодня утром было полностью закрыто движение трамваев с Элеватора на Новый мост в обе стороны. На трамвайных путях на проспекте Автомобилистов произошел обрыв проводов.

Информацию о трамваях можно получить в группе @tramvay03

Отследить перемещение трамваев и муниципальных автобусов можно в приложении «Умный транспорт».

Фото: скриншот видео, тг-канал «Трамвай Улан-Удэ»