Лесники Бурятии рассказали, что ждет за незаконную рубку лесных насаждений.

- На территории лесничеств республики активно ведется профилактическая работа с населением. В частности, жителям разъясняют правила заготовки древесины и последствия за незаконную рубку лесных насаждений, - сообщили в РАЛХе.

В 2024 году объем незаконно заготовленной древесины составил 12 тысяч кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду - более 180 млн.рублей. Заведено 386 уголовных дел по статье 260 УК РФ.

Вступившие в законную силу приговоры повлекли за собой лишение свободы условно, сроком от 1 до 3-х лет, с конфискацией имущества (бензопилы, автомобили и т.д.), а также судом назначены взыскания за ущерб, причиненный лесному фонду.

Доля объемов незаконных рубок в Республике Бурятия составляет 1,14% от объема законного лесопользования.

- Черным лесорубам грозит административная и уголовная ответственность. Обо всех правонарушениях в лесном массиве можно сообщить по номеру телефона горячей линии 20-44-44, - напомнили в агенстве.

Фото: РАЛХ