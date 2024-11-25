В МУП «Управление трамвая» прокомментировали появившееся в соцсетях видео драки между водителем и пассажиром. На распространенных кадрах снят уже разгар конфликта, который происходит в пустом салоне вагона (съемка ведется снаружи). Пассажир пытается пнуть водителя, он отбивает удар и в ответ несколько раз бьет оппонента кулаком в лицо. Тот падает на сиденье.





Как рассказали на предприятии, происшествие случилось на Мелькомбинате вечером 24 ноября. На конечной остановке трамвая маршрута №4 все пассажиры покинули салон кроме одного пьяного мужчины. Он отказался выходить, устроил дебош и матерился. Сначала он конфликтовал с кондуктором, потом стал нападать на подошедшего водителя трамвая.«В результате получилось то, что многие увидели на видео. Конечно, это нехорошо, когда люди занимаются рукоприкладством. Но в то же время отметим, что на предприятии работают такие же люди, и мы не роботы. Конечно, мы своего водителя не оправдываем. С другой стороны понимаем – когда на тебя летят с кулаками, сложно не дать ответ», - заявили в пресс-службе «Управления трамвая».На предприятии уточнили, что до приезда росгвардейцев дебошир еще угрожал водителю камнем. Потом его забрали правоохранители и увезли в отдел.«На нападавшего написано заявление. В отношении нашего водителя идет служебная проверка», - отметили в МУПе.Фото: скриншот видео ТК «Весь Улан-Удэ»