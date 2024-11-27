В Бурятии оштрафовали генерального директора строительной компании. Он с нарушением сроков строил дорогу по главной улице в селе Курумкан. Открытие отремонтированной дороги по улице Школьная состоялось недавно, неделю назад.

- Установлено, что администрацией сельского поселения «Курумкан» был заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Школьной в с. Курумкан. В нарушение условий контракта строительная компания выполняла работы с нарушением предусмотренного срока, - сообщила прокуратура.

По постановлению прокурора района гендиректор подрядной организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ за нарушение сроков строительства, предусмотренных контрактом и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Фото: Номер один