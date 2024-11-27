Житель Северобайкальска заплатил полмиллиона рублей штрафа за служебный подлог

Судебные приставы взыскали с жителя города Северобайкальск 576 тысяч рублей за служебный подлог.

- Гражданин, работающий директором одного из муниципальных бюджетных учреждений, заключил договор по выполнению работ по демонтажу домов и хозяйственных построек. Для этого он привлек субподрядчика, который помимо демонтажа, должен был провести работы на горнолыжной базе по переносу станции подъёмника, а также организовать работу по установке свай и сборку щитового здания для будущей гостиницы, - сообщили в службе судебных приставов.

Так как на ремонт отдельно отдельные средства не были предусмотрены, директор фиктивно трудоустроил подрядчика к себе в организацию. Фактически трудовые обязанности мужчина не исполнял, но заработная плата исправно начислялась. Всего было выплачено свыше 576 тысяч рублей.

Когда махинации вскрылись, директор учреждения был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» и возмещением материального ущерба, причиненного преступлением.

Судебные приставы арестовали счета должника, ограничили выезд заграницу и наложили запрет на регистрационные действия на его недвижимое имущество.

В настоящий момент задолженность взыскана в полном объеме. Кроме того, за несвоевременное исполнение судебного решения с должника дополнительно взыскан исполнительский сбор в размере 40 тысяч рублей.

Фото: ru.freepik.com