Происшествия 28.11.2024 в 14:35

Житель Бурятии знал о мошенниках, но все равно отдал им больше миллиона

Сумма ущерба могла быть еще больше, но в дело вмешалась жена
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии знал о мошенниках, но все равно отдал им больше миллиона
Фото: архив «Номер один»
Очередной жертвой мошенников в Бурятии стал 61-летний житель поселка Саган-Нур. За несколько часов общения с аферистами мужчина, работающий водителем на добывающем предприятии, потерял около 1,3 млн рублей. Все деньги были его личными сбережениями.

Как рассказали в МВД, мужчина в мессенджере получил сообщение от якобы директора организации. Тот спрашивал, не звонил ли ему майор ФСБ. По словам «начальника», сотрудник спецслужбы интересовался, не знает ли мужчина некого гражданина, который, совершив госизмену, эмигрировал из России и занимается спонсированием терроризма.

Такого человека сельчанин, конечно, не знал, о чем сказал «руководителю». А затем от позвонившего ему «майора ФСБ» получил информацию, что стал жертвой интернет-преступников, пытающихся похитить его деньги.

В дальнейшем с мужчиной связался уже лже-работник Центробанка РФ. Он рекомендовал для сохранности накоплений перевести их на «безопасный счёт». Несколькими операциями сельчанин перечислил злоумышленникам около 1,3 млн рублей. Сумма потерь могла быть больше, если бы в разговор не вмешалась супруга мужчины, которая распознала обман.

Как отметили в МВД, потерпевший трижды участвовал в профилактических мероприятиях полицейских и был осведомлен о мошеннических схемах. Однако это не помогло ему избежать уловок аферистов.

Теги
мошенничество

Все новости

Житель Бурятии знал о мошенниках, но все равно отдал им больше миллиона
28.11.2024 в 14:35
Сержант из Бурятии умер за две недели до вручения звезды Героя России
28.11.2024 в 14:20
Работодателей Улан-Удэ призвали сократить рабочий день
28.11.2024 в 13:59
Сотрудника районной администрации в Бурятии оштрафовали за молчание
28.11.2024 в 13:50
В Бурятии проверили, как живут осужденные в колонии
28.11.2024 в 13:11
В Иволгинском районе арестовали автомобиль и задержали нелегала
28.11.2024 в 12:50
В Улан-Удэ создали телеграмм-бот для заявок на подсыпку улиц
28.11.2024 в 12:38
Полметра снега выпало за сутки в Прибайкальском районе Бурятии
28.11.2024 в 12:29
Подсыпку дорог и уборку снега в Улан-Удэ контролирует Интеллектуальная транспортная система
28.11.2024 в 12:16
T2 дарит скидки театралам в Бурятии
28.11.2024 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Сотрудника районной администрации в Бурятии оштрафовали за молчание
Он не подготовил ответ на обращение жителей села Хонхолой об аварийном состоянии моста
28.11.2024 в 13:50
В Иволгинском районе арестовали автомобиль и задержали нелегала
Судебные приставы и сотрудники ГАИ провели совместный рейд
28.11.2024 в 12:50
Житель Улан-Удэ сдал наркоманок полиции
Девушки употребляли зелье прямо в подъезде
28.11.2024 в 11:41
Трех охранников в Улан-Удэ защитили от произвола работодателя
Он не платил им за сверхурочную работу, а также за работу в праздничные дни
28.11.2024 в 11:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru