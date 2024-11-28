Житель Бурятии знал о мошенниках, но все равно отдал им больше миллиона

Очередной жертвой мошенников в Бурятии стал 61-летний житель поселка Саган-Нур. За несколько часов общения с аферистами мужчина, работающий водителем на добывающем предприятии, потерял около 1,3 млн рублей. Все деньги были его личными сбережениями.Как рассказали в МВД, мужчина в мессенджере получил сообщение от якобы директора организации. Тот спрашивал, не звонил ли ему майор ФСБ. По словам «начальника», сотрудник спецслужбы интересовался, не знает ли мужчина некого гражданина, который, совершив госизмену, эмигрировал из России и занимается спонсированием терроризма.Такого человека сельчанин, конечно, не знал, о чем сказал «руководителю». А затем от позвонившего ему «майора ФСБ» получил информацию, что стал жертвой интернет-преступников, пытающихся похитить его деньги.В дальнейшем с мужчиной связался уже лже-работник Центробанка РФ. Он рекомендовал для сохранности накоплений перевести их на «безопасный счёт». Несколькими операциями сельчанин перечислил злоумышленникам около 1,3 млн рублей. Сумма потерь могла быть больше, если бы в разговор не вмешалась супруга мужчины, которая распознала обман.Как отметили в МВД, потерпевший трижды участвовал в профилактических мероприятиях полицейских и был осведомлен о мошеннических схемах. Однако это не помогло ему избежать уловок аферистов.