Происшествия 28.11.2024 в 16:20

20 лет колонии получили супруги из Улан-Удэ за попытку зарезать соседа

Раненого мужчину смогли спасти врачи
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Текст: Андрей Константинов
20 лет колонии получили супруги из Улан-Удэ за попытку зарезать соседа
Фото: Следственный комитет Бурятии﻿
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина и его жены, обвиняемых в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, кровавая разборка случилась 23 мая на улице Мокрова в Улан-Удэ. Её участниками стали 31-летний ранее судимый горожанин, его 25-летняя супруга, а также их сосед.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в этот день супруги распивали спиртное у себя в квартире. Поздним вечером пьяный горожанин вышел во двор и стал шуметь под окнами дома. Сосед сделал ему замечание. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой пьяный дебошир ударил оппонента ножом в грудь. Жена агрессора, вооружившись еще одним ножом, также пыталась нанести удары потерпевшему.

Однако сосед, несмотря на ранение, смог обезвредить нападавших. К этому моменту к месту происшествия подъехали сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленников. Потерпевшего госпитализировали, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.

Рассмотрев материалы дела, суд признал фигурантов виновными. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, его жена получила 9,5 лет лишения свободы.
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