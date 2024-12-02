Происшествия 02.12.2024 в 11:14
В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода и сбежал
Пострадавший сейчас в реанимации, его личность пока не установлена
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером в субботу на улице Севастопольской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, автомобиль «Лексус РХ 300» вне зоны пешеходного сбил мужчину, после чего скрылся.
Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию БСМП. Его личность пока не установлена. Известно, что это мужчина азиатской внешности, на вид около 40 лет.
Водитель «Лексуса», сбежавший с места аварии, позже был задержан.
Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию БСМП. Его личность пока не установлена. Известно, что это мужчина азиатской внешности, на вид около 40 лет.
Водитель «Лексуса», сбежавший с места аварии, позже был задержан.
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