В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода и сбежал

ДТП произошло вечером в субботу на улице Севастопольской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, автомобиль «Лексус РХ 300» вне зоны пешеходного сбил мужчину, после чего скрылся.Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию БСМП. Его личность пока не установлена. Известно, что это мужчина азиатской внешности, на вид около 40 лет.Водитель «Лексуса», сбежавший с места аварии, позже был задержан.