Происшествия 03.12.2024 в 15:25

В Бурятии пожар уничтожил гараж с автомобилем

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки машины
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожар уничтожил гараж с автомобилем
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Минувшим вечером на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании гаража в селе Нижние Тальцы Заиграевского района. К месту вызова выехали пожарные подразделения 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ, военной и добровольной пожарных команд.

«На момент приезда пожарных горели гараж и надворная постройка, существовала угроза распространения огня на соседние строения. 12 человек и 5 единиц техники не допустили перехода пламени на жилые постройки, потушив возгорание на общей площади 48 кв.м. в течение часа. В результате пожара сгорели гараж, автомобиль Kia Pregio и надворная постройка», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.
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