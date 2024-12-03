В Бурятии пожар уничтожил гараж с автомобилем

Минувшим вечером на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании гаража в селе Нижние Тальцы Заиграевского района. К месту вызова выехали пожарные подразделения 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ, военной и добровольной пожарных команд.«На момент приезда пожарных горели гараж и надворная постройка, существовала угроза распространения огня на соседние строения. 12 человек и 5 единиц техники не допустили перехода пламени на жилые постройки, потушив возгорание на общей площади 48 кв.м. в течение часа. В результате пожара сгорели гараж, автомобиль Kia Pregio и надворная постройка», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.