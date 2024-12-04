Происшествия 04.12.2024 в 14:07

Труп пожилого мужчины нашли в улан-удэнском коллекторе

Там произошел пожар
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Текст: Андрей Константинов
Труп пожилого мужчины нашли в улан-удэнском коллекторе
Фото: МЧС Бурятии
За минувшие сутки сотрудники МЧС Бурятии потушили четыре пожара. Одно из возгораний произошло в коллекторе в Улан-Удэ. Там в ходе тушения обнаружили труп 65-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Причиной еще двух пожаров стало короткое замыкание. Из-за этого в Нижнем Саянтуе горел гараж, а на станции Медведчиково в Улан-Удэ - дачный дом, сообщили в МЧС.
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