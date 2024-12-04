Труп пожилого мужчины нашли в улан-удэнском коллекторе

За минувшие сутки сотрудники МЧС Бурятии потушили четыре пожара. Одно из возгораний произошло в коллекторе в Улан-Удэ. Там в ходе тушения обнаружили труп 65-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.Причиной еще двух пожаров стало короткое замыкание. Из-за этого в Нижнем Саянтуе горел гараж, а на станции Медведчиково в Улан-Удэ - дачный дом, сообщили в МЧС.