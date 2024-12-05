Происшествия 05.12.2024 в 09:27

В Улан-Удэ подозрительный прохожий оказался распространителем героина

Наркоман несколько месяцев распространял зелье через «закладки»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подозрительный прохожий оказался распространителем героина
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего горожанина, который распространял героин. У мужчины изъяли 66 свертков с наркотиками.

Как рассказали в МВД Бурятии, утром 13 ноября сотрудники вневедомственной охраны патрулировали частный сектор на Батарейке. Внимание правоохранителей привлек мужчина, который он что-то положил в снег, а заметив наряд, стал суетиться и поспешно уходить.

Росгвардейцы задержали подозрительного горожанина. В снегу они обнаружили свёрток-закладку и вызвали следственно-оперативную группу полиции.


Задержанный признался, что в пакетике, обернутом в изоленту, находится героин. По указанию куратора интернет-магазина он оборудовал тайники-закладки с разовыми дозами наркотика для наркоманов.

Предложение «прибыльного» заработка злоумышленник ранее получил в мессенджере. Информация о том, что его суть заключается в сбыте наркотиков, мужчину не смутила, ведь он сам -  наркоман. Зелье он распространял несколько месяцев.


«У фигуранта в присутствии понятых изъято 62 находившихся при нём свёртка с героином. Еще три найдены в ходе проверки показаний рядом с местом происшествия. Ранее мужчина уже был судим, в основном за имущественные преступления. Нигде не работает», - сообщили в МВД Бурятии.


Сейчас мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Теги
наркотик

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