Происшествия 05.12.2024 в 10:48

Улан-удэнец попался на контрафактном алкоголе и сигаретах

У него изъяли продукцию на два миллиона рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнец попался на контрафактном алкоголе и сигаретах

Улан-удэнец попался на контрафактном алкоголе и сигаретах. У него изъяли продукцию на два миллиона рублей. В период с мая 2022 г. по июнь 2024 г. мужчина незаконно приобретал алкогольную и табачную продукцию и в дальнейшем ее продавал.

- Житель Улан-Удэ обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и табачной продукции без лицензии в особо крупном размере), - сообщили в прокуратуре.

Всего из незаконного оборота изъяты 1,4 тыс. бутылок водки, 12,2 тыс. пачек сигарет общей стоимостью 2 млн. рублей.

Прокуратура республики направила в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ уголовное дело для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за данные преступления - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период до пяти лет.


Фото:Номер один

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