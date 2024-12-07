Происшествия 07.12.2024 в 11:40
Всю ночь в Улан-Удэ шла борьба с гололедом
Сотрудники муниципальных предприятий ночью подсыпали остановки и пешеходные переходы
Текст: Татьяна Жамсуева
Сегодня в ночь сотрудники МУП «Городские маршруты» и «Управление трамвая» вышли на борьбу с гололедом в городе. Специалисты предприятий всю ночь подсыпали остановочные карманы, пешеходные переходы во всех районах города, а также на основных городских магистралях.
Кроме того, за ситуацией на дорогах в постоянном режиме следит центр управления ИТС. На постоянном контроле взаимодействие с диспетчерскими службами МУП «Городские маршруты» и МУП «Управления трамвая» для получения оперативной информации о движении транспортных средств, либо сходов общественного транспорта.
Фото: МУП «Городские маршруты»
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